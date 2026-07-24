BOLZANO. Il Servizio forestale provinciale ha smentito l'allarme relativo all'avvistamento di un orso avvenuto sabato scorso, 18 luglio, a Predonico, nel comune di Appiano, dove due turisti avevano segnalato alla centrale provinciale d'emergenza l'avvistamento di quello che sembrava essere un cucciolo di orso nella zona di Steinberg a Predonico, nel comune di Appiano.



Dopo l'avvistamento, padre e figlio si erano rifugiati per precauzione dietro la recinzione dell'impianto di trasmissione, poiché sospettavano che anche la madre fosse nelle vicinanze; il soccorso alpino di Appiano ha riportato entrambi a valle. Il Servizio forestale provinciale ha ispezionato l'area immediatamente dopo la segnalazione. Non sono stati riscontrati indizi della presenza di un'orsa con un cucciolo e la presenza di un orso è stata ritenuta molto improbabile.



Una successiva segnalazione da parte di un residente ha fatto chiarezza: il presunto cucciolo di orso era in realtà il cane del residente, che al momento dell'avvistamento si trovava sul posto insieme al figlio della persona che aveva dato la segnalazione. Il caso dimostra che ogni segnalazione relativa a grandi predatori viene presa sul serio dal Servizio forestale provinciale e verificata con competenza.



Dimostra inoltre che, a seguito di un presunto avvistamento, non sempre vi è motivo immediato di preoccupazione. Gli avvistamenti di orsi o altri grandi predatori da parte dei cittadini devono essere sempre verificati da personale qualificato, chiarisce una nota della Provincia.