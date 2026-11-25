BOLZANO. Le campagne del Trentino-Alto Adige diventano luoghi di accoglienza e rinascita per le donne vittime di violenza. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre 2026, Coldiretti Trentino-Alto Adige rilancia il ruolo dell’agricoltura sociale nella costruzione di percorsi di autonomia e reinserimento professionale. A livello nazionale, quasi un’azienda agricola sociale su cinque offre ospitalità residenziale a persone in condizioni di fragilità, comprese le vittime di tratta e abusi.

In Alto Adige spicca l’esperienza di Miriam Zenorini, titolare dell’azienda agricola Vintlerhof di Bressanone, che collabora stabilmente con la Casa delle Donne e con Casa Rainegg. Il contatto con la natura e le attività agricole contribuiscono a offrire un ambiente protetto e rigenerante alle donne e ai bambini provenienti da situazioni di difficoltà.

In Trentino l’impegno passa attraverso il progetto «Fuori era solo tempesta», promosso da Coldiretti Trento con il sostegno di Volksbank e premiato con una menzione speciale al Premio ABI Diversità e Inclusione. L’iniziativa prevede tirocini retribuiti nelle imprese del territorio, laboratori artigianali e attività di pet therapy, con l’obiettivo di favorire l’indipendenza economica delle donne.

«La vera emancipazione passa dalla dignità del lavoro e dall’autonomia economica», sottolinea Gianluca Barbacovi, presidente di Coldiretti Trentino-Alto Adige, ribadendo l’impegno a rafforzare la collaborazione con le istituzioni e i centri antiviolenza.

La mobilitazione coinvolge anche la rete nazionale delle Donne Coldiretti e della Fondazione Campagna Amica. Tra le iniziative figura «Libeera», birra solidale realizzata attraverso una filiera agricola tutta al femminile: per ogni bottiglia venduta, 20 centesimi vengono destinati al sostegno dei centri antiviolenza della Fondazione Una Nessuna Centomila. Sull’etichetta compare il numero antiviolenza 1522.