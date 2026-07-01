BOLZANO. Dal 18 luglio al 1° agosto la linea ferroviaria del Brennero sarà interessata da una serie di lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura che comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria su diversi tratti. Gli interventi saranno eseguiti da RFI - Rete Ferroviaria Italiana e ÖBB-Infrastruktur AG e riguarderanno sia il versante italiano sia quello austriaco, con l'obiettivo di migliorare efficienza e affidabilità della rete ferroviaria.

Le interruzioni interesseranno il tratto Bolzano-Bressanone nella giornata del 18 luglio, mentre dal 18 luglio al 1° agosto saranno sospesi i collegamenti ferroviari tra Bressanone e Brennero e tra Brennero e Gries am Brenner. Dal 23 luglio al 1° agosto i lavori coinvolgeranno anche la tratta Steinach am Brenner-Innsbruck. A questi si aggiunge la sospensione della circolazione tra Peri e Verona Porta Nuova, prevista dal 20 al 26 luglio.

Per limitare i disagi sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus. Le linee B100 garantiranno i collegamenti tra Bolzano o Bressanone e il Brennero, con coincidenze verso Steinach am Brenner e Innsbruck grazie ai servizi predisposti da ÖBB. Tra Bolzano e Bressanone, dal 19 luglio al 1° agosto, i treni regionali continueranno a circolare ma con una frequenza ridotta. «Negli ultimi anni la manutenzione straordinaria dell'asse principale è stata coordinata sempre meglio tra i partner a livello transfrontaliero: un segnale importante per l'intera politica del corridoio del Brennero», sottolinea l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

I cantieri comprenderanno il rinnovo di binari e scambi nella stazione di Brennero, la predisposizione del futuro collegamento con la bretella della Val di Riga nell'area di Varna, il proseguimento dei lavori nelle stazioni di Bressanone e Ponte Gardena-Laion, oltre ad altri interventi tra Domegliara e Innsbruck. La Provincia invita i passeggeri a verificare orari e modalità di viaggio prima della partenza sul portale altoadigemobilità. Sui bus sostitutivi non sarà consentito il trasporto delle biciclette e i titoli di viaggio altoadigemobilità non saranno validi sui servizi sostitutivi espressi SV300 tra Bolzano, Bressanone e Innsbruck.