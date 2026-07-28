OBEREGGEN. Domenica 2 agosto torna lo Schupfenfest, la tradizionale festa degli alpeggi e delle baite che ogni anno anima i pendii del Latemar, nel cuore delle Dolomiti. L'appuntamento prenderà il via alle 9 e coinvolgerà le malghe della Val d'Ega fino a Pampeago, con un ricco programma dedicato a famiglie, escursionisti e amanti della cucina di montagna.

Protagoniste della giornata saranno cinque storiche baite: Ortner-Schupf, Gerber-Schupf, Tholer-Schupf, Hofer-Schupf e Baito de la Scofa, che apriranno le loro porte ai visitatori. Lungo i sentieri saranno inoltre allestiti punti di ristoro curati dall'Associazione Giovani Contadini, dallo Sport Club Ega, dai Vigili del Fuoco Volontari di Ega, dall'Associazione Famiglie Altoatesine KFS, dallo Skiteam Latemar e dai Pompieri di Tiezèr.

Per tutta la giornata sarà possibile gustare piatti della tradizione altoatesina e trentina, preparati sul momento nelle malghe e nei rifugi. Non mancheranno l'intrattenimento musicale e le esibizioni dei Goaßlschnöller, gli schioccatori di frusta delle Alpi, lungo il sentiero numero 9. Alle 11 è prevista anche la celebrazione della messa all'aperto sul prato del Tholerschupf.

L'evento è pensato anche per le famiglie, con ampi prati dove i bambini potranno giocare in libertà.

Per l'occasione sarà inoltre possibile raggiungere la quota con una tariffa speciale: la cabinovia Obereggen-Ochsenweide, la seggiovia Obereggen-Oberholz, la nuova cabinovia Pampeago-Latemar e la seggiovia Pampeago-Agnello saranno utilizzabili al prezzo di 5 euro per il biglietto di andata e ritorno. I bambini fino a 8 anni viaggeranno gratuitamente.