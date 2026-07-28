CASTELNUOVO DEL GARDA. Attimi di paura oggi, 28 luglio, a Gardaland, dove secondo le prime informazioni un incendio è divampato intorno alle 13.50 nell'area sottostante l'attrazione Raptor, coinvolgendo la zona a tema Far West.

A riferirlo è l’ex presidente del Veneto Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale, che su Facebook ha spiegato come il rogo sia stato rapidamente circoscritto e la situazione sia tornata sotto controllo.

«Desidero ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell'emergenza», ha scritto Zaia.

L’ex governatore ha condiviso anche il video pubblicato dalla pagina Facebook "Orgoglio Bresciano", che mostra le fiamme e il denso fumo nero levarsi dall'area del parco divertimenti. Non ci sarebbero feriti.