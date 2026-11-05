BOLZANO. Peggiora a ottobre il clima di fiducia dei consumatori in Alto Adige. Secondo l’indagine trimestrale dell’IRE, l’Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, l’indice è sceso a -16,3 punti, perdendo tre punti rispetto alla precedente rilevazione di luglio e rimanendo sotto la media di lungo periodo.

A pesare sono soprattutto le valutazioni delle famiglie sulla propria situazione finanziaria, condizionate dal forte aumento dei prezzi dell’energia. Peggiorano leggermente anche le aspettative sull’economia altoatesina nei prossimi mesi, mentre rimangono stabili le intenzioni di acquisto di beni durevoli, come elettrodomestici e mobili.

Il rallentamento della fiducia riguarda anche il resto d’Europa. Nell’Unione europea l’indice scende a -18,3 punti, mentre in Italia raggiunge -24,2. In Austria si attesta a -21,3 e in Germania a -14,2, un valore leggermente migliore di quello altoatesino.

«La forte crescita dei prezzi dei beni energetici colpisce sia le imprese che le famiglie altoatesine», sottolinea Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano. Per Ebner è fondamentale sostenere il potere d’acquisto e contenere i costi per le aziende più esposte, evitando nuove spinte inflazionistiche che potrebbero frenare la crescita economica.

L’IRE conduce l’indagine quattro volte all’anno, analizzando le aspettative economiche delle famiglie, l’andamento dell’economia provinciale e le intenzioni di acquisto. La metodologia consente il confronto con gli altri Paesi europei.