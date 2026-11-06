BOLZANO. L'Alto Adige si presenta a Fieracavalli per promuovere la propria tradizione equestre e rafforzare i rapporti con il settore a livello nazionale e internazionale.

Alla 128ª edizione della manifestazione, in programma a Verona, è presente il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo, accompagnato da alcuni rappresentanti del comparto altoatesino. Tra questi Giovanni e Clara Martone di Merano Galoppo, realtà legata alla tradizione ippica del territorio.

La partecipazione alla rassegna punta a creare nuove occasioni di collaborazione, sostenere le imprese locali e valorizzare un settore che in Alto Adige coinvolge attività economiche, allevamento, sport e turismo. Fieracavalli rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al mondo equestre. L'edizione 2026 dedica particolare attenzione anche alla sostenibilità e alla diffusione di una cultura responsabile, con il benessere degli animali come elemento centrale per il futuro del comparto.

Alla manifestazione sono presenti anche rappresentanti delle istituzioni nazionali, tra cui il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il sottosegretario con delega all'ippica Patrizio La Pietra e il presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas. Una partecipazione che evidenzia il peso economico della filiera e le possibilità di sviluppo attraverso la promozione delle imprese sui mercati internazionali.

Per l'Alto Adige, uno dei principali punti di riferimento è l'ippodromo di Merano, struttura storica che rappresenta un patrimonio sportivo, culturale e turistico del territorio. Proprio sulla sua valorizzazione si è soffermato Galateo, sottolineando l'importanza di preservarne il ruolo e le potenzialità.

«L'ippodromo di Merano costituisce un patrimonio storico, culturale e sportivo di straordinario valore, che merita di essere preservato e valorizzato», ha dichiarato il vicepresidente. Galateo ha inoltre richiamato il legame tra il mondo del cavallo e la storia altoatesina, sottolineando come passione, professionalità e rispetto per l'animale siano elementi fondamentali per il settore. «Il benessere del cavallo deve rimanere un principio centrale, imprescindibile per garantire un futuro sostenibile e responsabile all'intero comparto».

La presenza a Verona si inserisce nell'attività di promozione delle eccellenze economiche altoatesine. L'obiettivo è consolidare il rapporto tra istituzioni e imprese e favorire nuove opportunità di sviluppo, valorizzando in particolare l'ippica meranese e le competenze maturate sul territorio nell'allevamento e negli sport equestri.