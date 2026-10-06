BRONZOLO. Aveva trovato online un’offerta per l’acquisto di dieci set di panche e tavoli da giardino in legno. Un’occasione che sembrava conveniente, ma che si è trasformata in una truffa. Un residente di Bronzolo, dopo aver contattato il venditore attraverso una piattaforma di annunci collegata a un noto social network, ha effettuato un bonifico da 300 euro. La merce, però, non è mai stata consegnata.

La vicenda risale allo scorso settembre, quando l’uomo si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Bronzolo per denunciare quanto accaduto. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la transazione e risalire all’identità del destinatario del pagamento.

L’attività investigativa ha portato all’identificazione di due uomini, uno residente in provincia di Brindisi e l’altro a Crotone. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, in relazione ai reati ipotizzati nell’ambito della vicenda.

Il caso riporta l’attenzione sui rischi legati agli acquisti attraverso le piattaforme di annunci tra privati. In particolare, a insospettire possono essere prezzi particolarmente vantaggiosi, richieste di pagamento anticipato e difficoltà nel verificare l’identità o l’affidabilità del venditore.

I carabinieri invitano quindi a prestare particolare attenzione prima di effettuare un pagamento online, verificando per quanto possibile l’affidabilità di chi propone la vendita e preferendo sistemi di pagamento che offrano maggiori garanzie all’acquirente.

Per i due uomini denunciati vale, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.