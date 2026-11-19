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BOLZANO. Un bilancino di precisione nascosto nell'armadietto dell'estintore di una palazzina di cinque piani. Un centinaio di metri più avanti, in un altro condominio abitato da numerose famiglie, la droga occultata sopra un canale portacavi in metallo. È quanto emerge nel quartiere Firmian, a Bolzano, dove lo spaccio di sostanze stupefacenti si insinua anche negli spazi comuni degli edifici residenziali.
I nascondigli si trovano all'interno di palazzi nei quali si svolge quotidianamente la vita di decine di residenti. Nel primo caso, il bilancino utilizzato per pesare le sostanze viene nascosto in un armadietto destinato alle attrezzature antincendio. Nel secondo, lo stupefacente viene occultato sopra una struttura metallica utilizzata per il passaggio dei cavi.
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