BOLZANO. Altri 20 milioni di euro per rafforzare il Fondo Valore Euregio+ e ampliare il programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico altoatesino. La Giunta provinciale ha approvato nella seduta del 6 novembre l'accordo di investimento tra la Provincia autonoma di Bolzano, Euregio Plus Sgr e Invimit Sgr, società di gestione del risparmio che si impegna a sottoscrivere nuove quote del fondo.

L'operazione porta a 40 milioni di euro gli impegni di investimento complessivi, considerando i 20 milioni già sottoscritti e versati dalla Provincia e il nuovo commitment di pari importo assunto da Invimit. L'intesa è stata proposta dall'assessore provinciale alla Valorizzazione del patrimonio, Christian Bianchi, che sottolinea il rafforzamento delle risorse a disposizione per gli interventi.

«Con questa delibera rafforziamo concretamente il Fondo Valore. Ai 20 milioni già messi a disposizione dalla Provincia si aggiunge l'impegno di Invimit per ulteriori 20 milioni di euro», ha dichiarato Bianchi.

L'accordo prevede anche un ampliamento del patrimonio immobiliare interessato dalle operazioni di valorizzazione. Tra i nuovi beni individuati figurano una parte degli immobili dell'ex Inps in piazza Vittoria e il complesso Buol-Biegeleben.