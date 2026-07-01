BOLZANO. La forte ondata di maltempo annunciata nelle scorse ore ha raggiunto l'Alto Adige. Attualmente i temporali più intensi stanno interessando il Burgraviato.

A Merano registrate raffiche di vento fino a 88 km/h. I Vigili del Fuoco Volontari sono già mobilitati e i primi interventi si registrano nei distretti di Merano, Bressanone e Bolzano.

Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti

Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate in prima linea, soprattutto per fronteggiare allagamenti e la rimozione di alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento.

Secondo le previsioni, la situazione resterà critica: nel corso del pomeriggio e della serata sono attesi ulteriori interventi per il persistere delle perturbazioni che si stanno ora spostando verso sud-est.