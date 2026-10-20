BOLZANO. Il direttivo provinciale di Forza Italia Alto Adige conferma la fiducia al commissario Christian Bianchi e, dopo le critiche arrivate da alcuni esponenti del partito, interviene anche Maurizio Gasparri per sostenere la dirigenza locale. Una telefonata durante la riunione del direttivo ha sancito, secondo quanto riferito in una nota, il sostegno nazionale alla guida provinciale, accompagnato da una netta presa di posizione contro le iniziative politiche promosse al di fuori degli organismi del partito.

Il direttivo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Bianchi, sottolineando i risultati ottenuti in termini di presenza sul territorio, visibilità politica e nuove adesioni. Gasparri, intervenuto telefonicamente, ha riconosciuto l'attività portata avanti dal commissario dal febbraio 2025, evidenziando la maggiore visibilità riconquistata dagli azzurri in Alto Adige. Il senatore ha inoltre espresso, sempre secondo la nota, una valutazione fortemente negativa delle iniziative assunte senza il coinvolgimento e l'autorizzazione degli organi competenti, prendendo così posizione nel confronto interno al partito.

«Le parole di Maurizio Gasparri rappresentano un riconoscimento importante del lavoro svolto e confermano la piena sintonia con la guida nazionale», commenta Christian Bianchi, che invita a superare le contrapposizioni. «Non abbiamo mai avuto paura del confronto, anzi, lo abbiamo sempre incoraggiato. Le opinioni diverse rappresentano una ricchezza, purché siano accompagnate dalla volontà di costruire e non di dividere». Il commissario ribadisce quindi la disponibilità al dialogo, ma chiede che il dibattito interno non distolga l'attenzione dalle priorità politiche.

«I cittadini non ci chiedono polemiche interne, ma idee, progetti, competenza e capacità di dare risposte», sottolinea Bianchi, indicando tra i temi centrali casa, lavoro, imprese, sicurezza, infrastrutture, giovani e rappresentanza politica. «La nostra porta rimane aperta a chiunque voglia contribuire con idee, passione e spirito costruttivo. Non ci interessano le divisioni, ci interessa far crescere Forza Italia e renderla sempre più un punto di riferimento per i cittadini», conclude il commissario.