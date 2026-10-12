BOLZANO. Il futuro del Frecciarossa diretto tra Sibari e Bolzano preoccupa i sindacati dei trasporti e degli edili. Il collegamento sarà sospeso dal 13 dicembre 2026 al 27 gennaio 2027 per lavori infrastrutturali. Dal 1° febbraio, invece, una modifica del percorso potrebbe escludere l’arrivo diretto nel capoluogo altoatesino. Le due federazioni chiedono di mantenere il servizio.

A richiamare l’attenzione sono Priska Degasperi, segretaria generale della federazione trasporti Fit, e Johannes Pueland, segretario generale della federazione edili Filca. Nei cantieri della Galleria di base del Brennero e della tratta Fortezza-Ponte Gardena lavorano circa mille persone provenienti dal Sud Italia, che utilizzano il treno diretto per tornare regolarmente nei luoghi d’origine.

Il servizio interessa anche giovani lavoratori delle strutture di Rete Ferroviaria Italiana e personale di bordo di Trenitalia provenienti dalle regioni meridionali. A questi si aggiungono lavoratrici e lavoratori impiegati in turismo, scuola e sanità. Per i sindacati, il collegamento consente di viaggiare tra Alto Adige e Calabria senza diversi cambi, risparmiando tempo e mantenendo il rapporto con le famiglie.

«È pertanto importante che questo collegamento diretto venga mantenuto», sottolineano Degasperi e Pueland nella nota. Le federazioni hanno già chiesto all’assessore competente Daniel Alfreider di intervenire nei confronti di Trenitalia. La richiesta è di garantire il Frecciarossa Bolzano-Sibari anche dopo il 1° febbraio 2027, evitando che alla sospensione per lavori segua la perdita del servizio diretto.