ALPE DI SIUSI. Un incendio ha completamente distrutto una baita agricola nella notte sul Puflatsch, sull'Alpe di Siusi. L'allarme è scattato alle 0.02 di oggi, venerdì 1 agosto. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine.

Quando i Vigili del Fuoco Volontari dell'Alpe di Siusi sono arrivati sul posto, la struttura era già interamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento utilizzando gli autorespiratori e sono riusciti a mettere in sicurezza una bombola di gas presente all'interno della baita.

Nonostante il rapido intervento, l'edificio è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti. Alle operazioni hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco Volontari di Siusi allo Sciliar e Castelrotto. (foto vigili del fuoco)