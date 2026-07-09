BOLZANO. Helmut Sartori guiderà per altri quattro anni l'Associazione esercenti funiviari dell'Alto Adige. Il Consiglio direttivo, riunito dopo l'assemblea annuale, ha confermato alla presidenza il numero uno della Cabinovia Alpe di Siusi, in carica dal 2016. Rieletto vicepresidente anche Egon Seebacher, della Funivia Ghiacciai della Val Senales.

Tra le priorità del nuovo mandato, Sartori indica la sfida del cambiamento climatico, la destagionalizzazione e la diversificazione dell'offerta turistica. «Le sfide per il comparto sono molteplici – spiega – e saranno affrontate insieme al nuovo Consiglio direttivo. Ringrazio tutti per la fiducia accordatami».

Secondo il presidente, le imprese del settore investono da tempo in impianti e tecnologie capaci di ridurre l'impatto ambientale e di utilizzare in modo più efficiente le risorse naturali. «Un ambiente tutelato e intatto è il nostro primo biglietto da visita ed è fondamentale per garantire un'attività economica sostenibile e duratura», sottolinea.

Un altro obiettivo sarà rafforzare il turismo estivo. «L'inverno resta una stagione fondamentale, ma anche l'estate sta acquisendo un ruolo sempre più importante. Vogliamo renderla ancora più attrattiva con nuove esperienze, attività e servizi, così da prolungare il periodo di esercizio degli impianti», aggiunge Sartori.

Il presidente traccia infine un bilancio positivo della stagione invernale 2025-2026, caratterizzata da continui investimenti in innovazione e sostenibilità, e guarda con fiducia anche all'estate 2026, iniziata con segnali incoraggianti. Per il futuro del settore, conclude, sarà però determinante poter contare su «un quadro normativo adeguato alle esigenze dei nostri tempi».