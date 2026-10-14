TERMENO. Avrebbe forzato tre automobili parcheggiate per rubare oggetti di valore, utilizzando poi una carta di credito sottratta per effettuare due pagamenti. Un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Termeno sulla Strada del Vino. Il sospettato è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Salorno mentre si preparava a salire su un treno. Durante il controllo è stato trovato anche in possesso di un coltello multifunzione.

I furti erano stati commessi nei giorni scorsi nelle vie Im Bad e Campi, dove tre vetture in sosta erano state forzate. Dall’interno erano spariti un portafoglio con documenti e carta di credito, un paio di auricolari, una cassa Bluetooth portatile e una giacca di marca. La carta rubata era stata successivamente utilizzata per due pagamenti in altrettanti esercizi commerciali di Salorno.

Le indagini dei carabinieri di Termeno hanno permesso di individuare il 31enne, già noto alle forze dell’ordine. Rintracciato alla stazione ferroviaria, l’uomo è stato trovato con un paio di auricolari risultati rubati durante uno dei furti denunciati. La successiva perquisizione ha consentito di scoprire anche un coltello multifunzione che portava con sé.

Il 31enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria. La sua posizione è inoltre al vaglio dell’autorità di pubblica sicurezza per valutare i requisiti di permanenza sul territorio nazionale. I carabinieri invitano i cittadini a non lasciare oggetti di valore nelle auto, neppure durante soste brevi, e a segnalare situazioni sospette al 112. Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.