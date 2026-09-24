BOLZANO. Bandiera. Inno di Mameli. Costituzione. «Ho inviato a tutte le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano - mai l'avrei mandato alle tedesche - quaranta "kit della Patria". Ho speso poco... i kit vanno fatti girare tra le classi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, perché gli studenti devono imparare il nostro Inno, i valori che stanno dietro la Bandiera e la Costituzione, entrata in vigore nel 1948 e più volte mutata anche per far spazio alla nostra Autonomia. Intendo così promuovere i sani principi del rispetto delle regole e della nostra identità». Marco Galateo (FdI) - assessore alla scuola italiana e vicepresidente della giunta provinciale - pronto a recepire le nuove disposizioni annunciate dalla premier Meloni «giusto riequilibrare la presenza di studenti stranieri in classe e poi basta burqa e niqab», adesso invita all'orgoglio e all'identità ed «a conoscere la nostra radici ed imparare ad essere comunità». «Questione - sottolinea - che vale per i nostri ragazzi ma anche per gli stranieri. Chi viene in Italia e vive nel nostro Paese deve conoscere e rispettare la nostra cultura». La critica mossa a livello nazionale a FdI è che il partito stia correndo sempre più a destra per inseguire il generale Roberto Vannacci, del resto nel 2027 si vota e sono questi i venti che soffiano in Europa.

Il video sui social e il kit della Patria: «Conoscere i valori»

L'assessore, in un video affidato ai social, dice che a scuola gli studenti devono imparare "Fratelli d'Italia", il canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Novaro nel 1847 e devono imparare la Costituzione. «Per questo ho fatto mandare in tutte le scuole italiane un kit della Nazione ... un kit della Patria... con dentro il tricolore perchè i giovani devono conoscere i valori che stanno dietro il vessillo e poi il testo della Costituzione - che già si studia a Educazione civica - spiegata ai più grandi ma anche ai più piccoli - con un libello di Geronimo Stilton che contiene anche un messaggio del presidente della Repubblica - perchè tutti possano comprendere quale è la cornice di regole e valori generali nella quale viviamo che sono sostenuti dalla legge fondamentale della Repubblica italiana. Conoscere la Costituzione è uno dei pilastri della formazione civica delle nuove generazioni. Con il kit vogliamo offrire alle scuole strumenti concreti per avvicinare i giovani ai valori della democrazia. Educare alla legalità significa costruire cittadini consapevoli, capaci di comprendere i propri diritti e di assumersi i propri doveri».

Gullotta: «Non è un'attività imposta alle scuole o alle classi»

L'assessore? Non ha imposto nulla e nessuno. Lo dice Vincenzo Gullotta - sovrintendente alla scuola italiana. Il materiale è parte integrante del nuovo concorso di idee "La Costituzione vista da noi", promosso dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana. Una base comune di lavoro e di riflessione per tutte le classi partecipanti. Al termine dell'iniziativa il kit rimarrà a disposizione delle scuole, diventando uno strumento stabile per le attività educative legate alla cittadinanza e alla legalità. «Lo scorso anno - dice Gullotta - l'iniziativa è stata proposta alle scuole e hanno aderito istituti, consigli di classe e singoli docenti interessati. I kit sono stati quindi distribuiti alle realtà che hanno scelto di partecipare quest'anno e che intendono inserirli all'interno di uno specifico percorso didattico. Non si tratta quindi di un'attività imposta alle scuole o alle classi. Naturalmente qualora altri docenti o consigli di classe volessero aderire e prevedere un percorso didattico all'interno delle proprie classi, potranno comunicarcelo e valuteremo la disponibilità dei kit». Il concorso - sottolinea il sovrintendente - nasce con l'obiettivo di valorizzare la scuola come luogo privilegiato di crescita civica. «Attraverso elaborati creativi e riflessivi, allieve e allievi sono chiamati a interrogarsi sul significato dell'essere cittadini oggi, riscoprendo i valori fondanti della Repubblica e traducendoli in esperienze quotidiane. Ogni gruppo è invitato a interpretare uno o più principi costituzionali, come uguaglianza, solidarietà, pace, democrazia, diritti e doveri, lavoro e scuola, attraverso un percorso collettivo e condiviso». Tutti gli elaborati realizzati verranno esposti nelle aule e negli spazi comuni delle scuole per l'intero anno scolastico, permettendo così ai lavori di diventare uno spazio permanente di confronto per studenti, docenti e famiglie, favorendo il dialogo e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità scolastica. La scuola si trasforma così in un luogo che parla di cittadinanza attiva. Emanuela Scicchitano, presidente dell'associazione presidi dell'Alto Adige e preside dell'Istituto comprensivo di Laives, dice che «nessun collega dirigente si è espresso in merito».