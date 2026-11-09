BRENNERO. Un attacco informatico ha colpito i sistemi della Bbt Se, la società responsabile della progettazione e costruzione della Galleria di Base del Brennero. Persone non autorizzate sarebbero riuscite ad accedere a dati non pubblici. Gli atti sono arrivati alla Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

L’intrusione risale al 17 ottobre 2026. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è un possibile coinvolgimento di hacker filorussi. Nelle settimane precedenti il tunnel era comparso tra gli obiettivi indicati sul dark web dal gruppo Everest, noto per il furto di dati e le richieste estorsive. Il collegamento con l’attacco, tuttavia, non è stato accertato.

La Bbt Se ha confermato di aver attivato subito i protocolli di sicurezza, isolando i sistemi interessati e coinvolgendo specialisti esterni per le analisi informatiche. Le autorità sono state informate e gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia Postale di Bolzano.

Secondo la società, l’incidente non ha avuto ripercussioni sulle attività operative né sui lavori del tunnel. Restano da chiarire l’estensione dell’accesso abusivo e la quantità di informazioni eventualmente sottratte. Non sono stati forniti dettagli su possibili richieste di riscatto.

La vicenda arriva in un momento delicato per il cantiere del Brennero. Il 3 novembre un operaio di 48 anni è morto sul versante austriaco e il 5 novembre a Bolzano c’è stato un confronto sindacale sulle condizioni di lavoro e sulle prospettive dell’opera. Il completamento del progetto è attualmente previsto nel 2034, con un costo complessivo stimato di 11,7 miliardi di euro.