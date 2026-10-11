BOLZANO. Telefonare, inviare messaggi e utilizzare internet senza perdere il segnale del cellulare anche durante l'attraversamento delle gallerie. È possibile grazie ai nuovi impianti DAS attivati dalla Provincia autonoma di Bolzano nelle gallerie di Ora, Laives e San Giacomo, in Bassa Atesina.

I sistemi, entrati in funzione già a metà settembre, garantiscono una copertura mobile più stabile e continua. L'intervento rientra nel progetto provinciale per migliorare le comunicazioni lungo la rete stradale, con l'obiettivo di estendere progressivamente la tecnologia ad altre gallerie del territorio.

La novità è rappresentata dal collegamento diretto in fibra ottica tra gli impianti installati nei tunnel e le stazioni radio base degli operatori telefonici. A differenza dei sistemi tradizionali, il segnale non dipende più dalla copertura disponibile all'esterno della galleria, che in alcune zone può essere debole o insufficiente.

«Con questo intervento miglioriamo concretamente la qualità della comunicazione mobile lungo la nostra rete stradale», sottolinea l'assessore provinciale alle Opere pubbliche Christian Bianchi. «La possibilità di mantenere il segnale anche all'interno delle gallerie significa maggiore continuità per chi viaggia, ma soprattutto un importante elemento di sicurezza». Gli impianti sono di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano e vengono messi a disposizione degli operatori attraverso specifiche concessioni.



(foto Ansa)