BOLZANO/TRENTO. Cambiano le gerarchie della grande cucina italiana. Niko Romito conquista il primo posto nella guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, superando Massimo Bottura e portando il Reale di Castel di Sangro al punteggio record di 99 punti su 100, il più alto mai assegnato dalla pubblicazione. L’Osteria Francescana di Modena sale a 98 punti ma perde il primato, mentre Piazza Duomo di Enrico Crippa, ad Alba, conferma il terzo posto con 97. Subito alle spalle dei tre migliori ristoranti italiani c’è anche l’Alto Adige, con l’Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler, a Brunico, che raggiunge quota 96 e si colloca al quarto posto a pari merito con Uliassi di Senigallia.

La nuova edizione della guida, presentata alla Nuvola di Roma in occasione dei quarant’anni del Gambero Rosso, raccoglie 2.573 indirizzi, di cui 316 nuovi ingressi, e registra sei novità nel gruppo delle Tre Forchette, il massimo riconoscimento assegnato ai ristoranti. Sono complessivamente 56 le insegne italiane che raggiungono questo livello di eccellenza, una in più rispetto alla precedente edizione. Tra i ristoranti ai vertici figura anche Le Calandre dei fratelli Alajmo, a Rubano, con 95 punti.

Il Trentino-Alto Adige conferma una presenza significativa nella selezione, con 40 ristoranti negli elenchi esaminati: 31 in provincia di Bolzano e nove in provincia di Trento. Il risultato più prestigioso è quello dell’Atelier Moessmer, unico locale del gruppo con Tre Forchette. In Alto Adige sono inoltre 30 i ristoranti che ottengono Due Forchette, mentre in Trentino tutte le nove insegne indicate raggiungono lo stesso riconoscimento.

L’edizione 2027 introduce anche importanti cambiamenti nei criteri di valutazione. La guida semplifica il sistema dei riconoscimenti mantenendo tre simboli: Forchette, Gamberi e Bottiglie, assegnati rispettivamente a ristoranti, trattorie e wine bar, da uno a tre secondo il livello di eccellenza. Bistrot, agriturismi e ristoranti internazionali vengono valutati con Forchette o Gamberi in base alla tipologia della proposta, di alta cucina nel primo caso e tradizionale nel secondo. Per i ristoranti scompaiono inoltre i punteggi separati per cucina, cantina e servizio: rimane un unico giudizio complessivo espresso in centesimi, che riassume l’intera esperienza gastronomica.

Sei le novità tra i Tre Forchette, distribuite dal Piemonte alla Sicilia. Entrano per la prima volta nel gruppo Condividere di Torino, nato dalla collaborazione tra Ferran Adrià e Bob Noto e guidato in cucina da Federico Zanasi, Glam Enrico Bartolini di Venezia, Materia di Cernobbio dello chef Davide Caranchini e Orma Roma di Roy Caceres, tutti con 90 punti. A quota 91 arriva il Ristorante Famiglia Rana di Oppeano, nel Veronese, con lo chef Francesco Sodano. Torna invece tra i Tre Forchette il Signum di Salina, in Sicilia, della famiglia Caruso.

La guida affianca ai riconoscimenti principali anche una serie di premi speciali, dedicati alle diverse espressioni della ristorazione, dalla qualità delle materie prime all’ospitalità, dalla ricerca gastronomica alla proposta dei vini. Tra questi figurano le selezioni dedicate alle migliori cucine del mondo, alle avanguardie, al rapporto qualità-prezzo e ai locali nei quali i curatori dichiarano che tornerebbero volentieri. Un riconoscimento arriva anche in Alto Adige, dove Hebbo di Dobbiaco conquista il premio per la Migliore mescita, dedicato alla qualità e alla varietà dei vini proposti al calice. Le classifiche del Trentino-Alto Adige



ALTO ADIGE

Tre Forchette

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico, 96 punti su 100.

Due Forchette

Adler Stube

Alpessenz dell’Hotel Bad Schörgau

AlpiNN by Norbert Niederkofler

Apostelstube dell’Hotel Elephant

Blaue Traube

Der Unterwirt Restaurant & Guesthouse

Flurin

Il Porcino dell’Hotel Badia Hill

In Viaggio – Claudio Melis Ristorante dell’Hotel Villa Irma

Jora Mountain Dining

Kleine Flamme

Kuppelrain

Kürbishof

La Passion

La Stüa de Michil dell’Hotel La Perla

Lampl Stube dell’Hotel Lamm

Luisl Stube allo Schlosswirt Forst

Miil

Omnia Plant-Based Restaurant

Osteria Acquarol

Prezioso del Castel Fragsburg

Quellenhof Gourmetstube 1897 del Quellenhof Luxury Resort Passeier

Restaurant 1908 del Parkhotel Holzner

Restaurant Castel finedining dell’Hotel Castel

Rifugio Col Alt

Schöneck

Sissi

Terra – The Magic Place

Tilia

Zur Rose

TRENTINO

Due Forchette