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BOLZANO. Nuovo aumento del prezzo del gasolio, con l’Alto Adige che si conferma il territorio dove fare rifornimento costa di più. Oggi, 7 ottobre, il prezzo medio del diesel self service a Bolzano raggiunge infatti 2,288 euro al litro, con un aumento di 0,9 centesimi rispetto a ieri.
Per un rifornimento da 50 litri significa spendere 45 centesimi in più in appena 24 ore. Il prezzo bolzanino è inoltre superiore a quello registrato a Trento, dove il diesel self service si attesta a 2,274 euro al litro, pur con un rincaro giornaliero leggermente più marcato, pari a 1,1 centesimi al litro.
Gli aumenti più pesanti si registrano però in Friuli Venezia Giulia, dove in un solo giorno un pieno da 50 litri arriva a costare 1,25 euro in più. Seguono Liguria, con un aggravio di 1,20 euro, e Lazio, con 1,15 euro. Particolarmente forte anche il rincaro in autostrada, dove il diesel aumenta di 2 centesimi al litro in 24 ore: un euro in più per un pieno.
Il presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona punta il dito contro il Governo e mette in guardia anche dalle possibili ripercussioni sull’inflazione. Il gasolio in autostrada ha raggiunto 2,287 euro al litro, un valore leggermente inferiore persino alla media registrata a Bolzano, dove il diesel self service tocca quota 2,288 euro.