BOLZANO. Dura presa di posizione di Sinistra Die Linke contro il disegno di legge sull'antisemitismo, accusato dal movimento di voler limitare la libertà di espressione e criminalizzare le critiche al governo israeliano. Secondo il partito, il provvedimento rischia di trasformare la denuncia delle operazioni militari a Gaza in un'accusa di antisemitismo.

«Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 è stato un crimine orribile che abbiamo sempre condannato senza ambiguità», afferma Sinistra Die Linke, ricordando però che le radici del conflitto risalgono alla Nakba del 1948 e ai successivi decenni di occupazione dei territori palestinesi.

Il movimento sostiene che a Gaza sia in corso un genocidio e richiama i dati sulle vittime palestinesi, oltre alle violenze e agli espropri denunciati in Cisgiordania. Ricorda inoltre i mandati d'arresto emessi dalla Corte penale internazionalenei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità.

«Usare l'accusa di antisemitismo per screditare chi denuncia quanto accade a Gaza e in Cisgiordania non combatte l'antisemitismo», sostiene Sinistra Die Linke, citando anche le critiche provenienti da organizzazioni e intellettuali israeliani.

«Non arretreremo di un millimetro», conclude il movimento, ribadendo il sostegno al popolo palestinese e a quanti, anche in Israele, si battono per la pace, la giustizia e l'uguaglianza dei diritti.