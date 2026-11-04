BOLZANO. Donatella Marchesini è stata nominata all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della magistratura nuovo avvocato generale presso la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. La magistrata ricopriva finora l’incarico di sostituto procuratore generale nella stessa sede. Un nuovo incarico anche per Guido Rispoli, già procuratore di Bolzano e attuale procuratore generale a Brescia, che assumerà la guida della Procura della Repubblica di Verona.

Alla nomina di Marchesini sono seguite le congratulazioni di Claudia Eccher, avvocata trentina e componente laica del Consiglio superiore della magistratura. «Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Donatella Marchesini per la nomina ad Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano», ha dichiarato in una nota, commentando la decisione unanime del plenum.

Per Eccher si tratta di «un riconoscimento importante per una magistrata che, nel corso della sua lunga carriera, ha dimostrato competenza, professionalità e profonda dedizione al servizio della giustizia». La componente del Consiglio superiore della magistratura ha così sottolineato il percorso professionale della nuova avvocata generale e l’impegno dimostrato nell’attività giudiziaria.

«Sono certa che saprà affrontare questo nuovo e prestigioso incarico con lo stesso rigore e senso delle istituzioni che hanno contraddistinto il suo percorso professionale», ha aggiunto Eccher. Agli auguri di buon lavoro per Marchesini ha accompagnato «un sentito ringraziamento a Markus Mayr per l’impegno e il servizio prestato in questi anni».