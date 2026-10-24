SILANDRO. Una spesa di appena 10 euro si è trasformata in una vincita da 2 milioni di euro. È successo a Silandro, in Alto Adige, dove è stato venduto un tagliando fortunato del Gratta e Vinci Super Numerissimi, che ha permesso di centrare il premio massimo previsto dalla lotteria istantanea.

Il biglietto vincente è stato acquistato in un punto vendita di via Principale 48, nel comune della Val Venosta. La notizia della vincita è stata diffusa venerdì 23 ottobre. Non sono stati resi noti dettagli sull'identità del fortunato possessore del tagliando, che con una giocata da dieci euro si è aggiudicato una somma milionaria.

Il premio da 2 milioni di euro rappresenta la vincita più alta prevista per il Super Numerissimi. Un colpo di fortuna che porta Silandro alla ribalta per una delle vincite più consistenti possibili con questo biglietto della lotteria istantanea.