MULES. Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, nella frazione di Mules, in Val Sarentino. Un uomo di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un tetto.

Secondo le prime informazioni, l'operaio è caduto da un'altezza di circa sei metri, riportando un politrauma. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca, l'equipe dell'eliambulanza Pelikan 1, i Carabinieri e il servizio di assistenza spirituale per le emergenze. I sanitari hanno provveduto a intubare il ferito direttamente sul luogo dell'incidente.

Una volta stabilizzato, il 40enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio.