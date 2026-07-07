BOLZANO. Più trasparenza nelle dichiarazioni ambientali e regole più severe contro il greenwashing. Con l'entrata in vigore della direttiva UE 2024/825, le imprese dovranno prestare maggiore attenzione a come comunicano le caratteristiche ambientali dei propri prodotti e servizi. L'obiettivo della normativa europea è rafforzare la tutela dei consumatori durante la transizione ecologica, contrastando le pratiche commerciali ingannevoli e imponendo che ogni affermazione sulla sostenibilità sia chiara, verificabile e supportata da elementi concreti.

Il greenwashing, ovvero la presentazione di prodotti o attività come più sostenibili di quanto siano realmente, è sempre più al centro dell'attenzione delle istituzioni europee. La nuova direttiva impone alle aziende di verificare con attenzione i messaggi pubblicitari, evitando dichiarazioni vaghe, generiche o prive di adeguati riscontri. Allo stesso tempo, il nuovo quadro normativo offre alle imprese l'opportunità di rafforzare la propria credibilità attraverso una comunicazione trasparente e conforme alle regole.

«Le nuove disposizioni dell'Unione europea comportano per le aziende significativi adeguamenti, ma rappresentano anche un'opportunità per costruire fiducia e distinguersi dalla concorrenza», spiega Eleonora Chiappini, direttrice del reparto Tutela dell'ambiente e della concorrenza della Camera di commercio di Bolzano. «Una comunicazione corretta e conforme alla normativa diventerà un elemento sempre più importante per competere sul mercato».

Per accompagnare le imprese altoatesine nell'applicazione delle nuove disposizioni, la Camera di commercio di Bolzano organizzerà due webinar gratuiti dedicati alla direttiva UE 2024/825. Gli incontri si terranno il 24 settembre 2026 in lingua tedesca e il 29 settembre 2026 in lingua italiana, entrambi con inizio alle 10 e della durata di circa un'ora. Durante i webinar saranno illustrati gli aspetti principali della normativa, esempi di pratiche scorrette e strumenti utili per sviluppare una comunicazione ambientale conforme alla legislazione europea. Le iscrizioni sono già aperte sul sito del WiFi – Formazione e sviluppo del personale della Camera di commercio di Bolzano.