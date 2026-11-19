BOLZANO. C’è chi si prende un pomeriggio per una partita di calcetto e chi si tiene libero il giorno in cui esce il videogioco che aspettava da anni. Per Aaron Damian, 39 anni, bolzanino e direttore di un’associazione giovanile del territorio, le ferie per Grand Theft Auto VI si spiegano così. «Perché non farlo per un videogioco? È una passione che si vuole vivere quel giorno».

Per Damian c’è un precedente al cinema. «Penso ad esempio a quando è uscito Star Wars Episodio 1 nel ’99, c’è stato un vero boom di ferie e permessi per andare a vederlo». Oggi, giovedì 19 novembre 2026, il nuovo Gta è uscito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il capitolo precedente, pubblicato nel 2013, ha venduto quasi 235 milioni di copie nel mondo, secondo Take-Two, la società a cui fa capo Rockstar Games.

Alla vigilia del lancio, Sensor Tower stimava 17,1 milioni di copie prenotate e circa 1,65 miliardi di dollari di ricavi dai preordini. Il 10 novembre le prenotazioni digitali erano stimate in circa 9,7 milioni. La rilevazione colloca Gta VI al primo posto per ricavi prima dell’uscita tra i giochi monitorati. Take-Two aveva già segnalato agli investitori che le prenotazioni superavano le sue attese iniziali.

Per Rockstar Games è il primo nuovo titolo dai tempi di Red Dead Redemption 2, uscito nel 2018. Le stime degli analisti riportate da Bloomberg indicano che Gta VI potrebbe arrivare a 40 milioni di copie e a circa 3 miliardi di dollari di ricavi nei primi quattro mesi.

Al di là delle cifre, Damian rivendica il valore del tempo passato a giocare. «Penso che i videogiochi permettano di aprire la mente. Sono come un film, come un libro, come un qualsiasi prodotto di intrattenimento o artistico».