BOLZANO. «Questo premio è un riconoscimento importante per tutto l’Alto Adige». L’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider esprime soddisfazione per l’inserimento del Guest Pass Alto Adige tra le sei buone pratiche nazionali premiate dal Cnel con il Premio Impatto PA. «Il Guest Pass dimostra come mobilità pubblica e turismo possano lavorare insieme, offrendo un servizio concreto ai nostri ospiti e contribuendo a una mobilità più sostenibile sul territorio».

Per Alfreider, il riconoscimento valorizza soprattutto il lavoro svolto localmente. «È un progetto nato e sviluppato in Alto Adige, grazie alle idee, alle competenze e al lavoro di tante persone del nostro territorio». Vedere questa esperienza riconosciuta come una delle migliori pratiche italiane, aggiunge l’assessore, «è motivo di grande soddisfazione e ci incoraggia a proseguire su questa strada».

Nella motivazione, il Cnel evidenzia la capacità del Guest Pass Alto Adige di integrare mobilità sostenibile, turismo e qualità della vita, rendendo il trasporto pubblico una componente strutturale dell’esperienza turistica. Il progetto combina innovazione digitale, sostenibilità ambientale e un meccanismo di autofinanziamento che nel 2025 ha generato circa 20 milioni di euro, interamente reinvestiti nel trasporto pubblico.

Il premio nazionale segue quello europeo: il Guest Pass è stato riconosciuto come migliore progetto europeo di mobilità ai Mobility Action Awards 2025 della Commissione europea, organizzati nell’ambito della European Mobility Week. Selezionato tra i tre finalisti su 960 candidature, è stato premiato a Bruxelles nella serata del 17 marzo.