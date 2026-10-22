BOLZANO. Quasi 6 milioni di euro per demolire e ricostruire il Centro giovani Vintola 18, storico punto di riferimento educativo, culturale e sociale della città da oltre quarant’anni. La Provincia autonoma di Bolzano ha approvato i decreti di finanziamento che rendono operativo l’investimento destinato a realizzare una struttura più moderna, funzionale e accessibile, capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.

Il vicepresidente della Provincia e assessore alla Cultura italiana Marco Galateo ha effettuato oggi, 22 ottobre, un sopralluogo nella struttura. «Con l’approvazione dei decreti rendiamo concreto un investimento di quasi 6 milioni di euro che garantisce un futuro a una delle realtà più importanti per i giovani della nostra città», ha dichiarato. L’intervento segue la recente inaugurazione del nuovo Terraferma, altro spazio cittadino dedicato ai ragazzi e restituito alla comunità dopo una riqualificazione.

La ricostruzione sarà accompagnata da un percorso di progettazione partecipata, coordinato da Pares e Cooperativa 19, che coinvolgerà giovani, famiglie, associazioni, istituzioni e cittadini. L’obiettivo è raccogliere proposte e indicazioni per definire non soltanto gli spazi del futuro edificio, ma anche le attività e i servizi che ospiterà.

Nei prossimi mesi prenderanno il via incontri pubblici, laboratori e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. Il progetto punta a valorizzare la storia del Vintola 18 e a rafforzarne il ruolo come luogo di aggregazione per i giovani di Bolzano, coinvolgendo direttamente la comunità nelle scelte sul futuro del centro.