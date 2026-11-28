BOLZANO. Il complesso multifunzionale di Barbiano ha vinto la ventesima edizione del Premio Architettura Città di Oderzo. Il primo premio è stato assegnato oggi, sabato 28 novembre, allo studio Roland Baldi Architects durante la cerimonia a Palazzo Foscolo, a Oderzo. La giuria, presieduta dall’architetto Massimo Carmassi, ha premiato il modo in cui il progetto usa la pendenza del terreno per collegare i servizi al centro del paese e creare nuovi spazi di uso pubblico.

Il complesso si sviluppa in due edifici ai lati opposti della strada. Uno ospita scuola, asilo nido, ristorante per bambini e area gioco, l’altro accoglie l’ufficio turistico e i servizi pubblici. Un ponte pedonale unisce i due edifici, mentre scale e ascensore rendono accessibile il collegamento con il centro storico di Barbiano. Il basamento in calcestruzzo ancora la struttura al pendio, sul quale si innestano i volumi in legno e le facciate verdi.

Dalle 149 opere ammesse, realizzate tra il 15 luglio 2021 e il 15 luglio 2026 in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la giuria ha selezionato undici progetti. Le quattro menzioni speciali sono andate alla sede Irinox di Vittorio Veneto, firmata da MZC+, a Spazio Villalta a Udine, di Artico Fracassi con Marco Zito, all’asilo Kinder Rain di Piove di Sacco, di Atelier Architettura Chinello Morandi, e a Casa Larun a Tregnago, di Zarcola Architetti.



Tra le sei opere segnalate figurano anche la nuova caserma dei vigili del fuoco di Vezzano, nel comune di Silandro, (nella foto qui sopra) progettata da Lukas Wielander, Martin Trebo e Martin Egger, e la Cloverleaf School di Ospedaletto di Gemona del Friuli, firmata dallo studio bolzanino MoDusArchitects. Al progetto di Barbiano e alle quattro opere che hanno ottenuto una menzione speciale l’architetto e disegnatore Matteo Pericoli dedicherà una rilettura narrativa.