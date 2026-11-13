Oltre 500 giovani aspiranti vigili del fuoco volontari, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, provenienti dalle sezioni dell'Alta e Media Val Venosta e dal Burgraviato meranese, hanno raggiunto (ieri, ndr) la piccola frazione di Tarces, nel comune di Malles, per partecipare a una giornata dedicata alla formazione e alla verifica delle conoscenze acquisite durante i rispettivi corsi di preparazione.



Inquadrati nelle loro uniformi grigie, e accompagnati dai rispettivi responsabili dei gruppi giovanili, i ragazzi e le ragazze hanno animato le vie della frazione, trasformandola per un giorno nel punto di riferimento del volontariato antincendio giovanile della valle. La giornata si è aperta con la partecipazione alla celebrazione della Messa nella chiesa locale.



Successivamente, i giovani si sono trasferiti nei locali della caserma dei vigili del fuoco volontari di Tarces, dove erano attesi dalla prova di verifica delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il loro futuro ingresso nei rispettivi corpi.



A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati il sindaco di Malles Venosta, Josef Thurner, e il presidente del comprensorio dei vigili del fuoco dell'Alta Venosta, l'ispettore Klaus Obwegeser. Con i loro saluti e le parole di incoraggiamento hanno ufficialmente dato il via alla prova, consegnando ai giovanissimi candidati i questionari da compilare.



Particolarmente significativa la presenza di numerose ragazze, determinate a intraprendere il percorso per diventare vigili del fuoco volontari. Alla domanda sulle motivazioni che le hanno spinte a scegliere questa strada, le risposte sono state immediate e senza esitazioni: aiutare il prossimo e rendersi utili alla comunità.



Un segnale importante di come il volontariato antincendio sappia coinvolgere sempre più giovani, senza distinzione di genere. Tra le autorità e i rappresentanti presenti figuravano anche il responsabile della sezione di Tarces, l'ispettore Davide Blaas, e il capo frazione Lorenz Egger. Le prove hanno preso il via alle ore 10 e i partecipanti hanno avuto tempo fino alle 14 per completare i rispettivi test.



Al termine della mattinata, i giovani hanno potuto rifocillarsi con il pranzo preparato dalla cucina da campo, prima di concedersi una passeggiata per le vie di Tarces. Una sfilata festosa che non è passata inosservata: lungo il percorso i ragazzi sono stati accolti dagli applausi e dalla simpatia della popolazione locale, che ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per l'impegno e la disponibilità dimostrati da questi giovanissimi volontari.



Nel frattempo, una commissione di esperti si è occupata della correzione dei questionari, esprimendo una valutazione complessivamente molto positiva sulla preparazione dimostrata dai partecipanti. Al termine sono state stilate anche le graduatorie con i primi, secondi e terzi classificati. Ma, al di là dei risultati e delle posizioni raggiunte, il messaggio emerso dalla giornata è stato chiaro: tutti i ragazzi e tutte le ragazze meritano un riconoscimento per l'impegno, la passione e la volontà di mettersi al servizio degli altri.



Un concetto ribadito dallo stesso presidente dell'Alta Venosta, Klaus Obwegeser, e dal sindaco Josef Thurner, che hanno voluto sottolineare il valore delle nuove generazioni per il futuro delle comunità locali: «Questi . Una dimostrazione concreta che il futuro dei vigili del fuoco volontari passa anche attraverso l'entusiasmo, la preparazione e la generosità delle nuove generazioni. B.P.



(Foto Vigili del Fuoco Laives)