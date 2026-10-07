BOLZANO. Un gioco erotico finito in tragedia. Quando i carabinieri hanno varcato la porta di casa, era steso supino sul proprio letto. Era morto, forse da ore. L'allarme è stato dato da alcuni familiari che dalla mattina non avevano più notizie di lui, un 60enne altoatesino residente in un piccolo comune della provincia.

Soffocamento è la causa del decesso avvenuto tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre. L'asfissia sarebbe stata provocata da un oggetto di plastica, forse una specie di sacchetto, che gli avrebbe ostruito le vie respiratorie.





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