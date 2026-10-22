BOLZANO. Rafforzare la visibilità dello sport paralimpico, promuovere l’inclusione e sostenere il volontariato. Sono gli obiettivi al centro dell’incontro tra gli assessori provinciali Rosmarie Pamer e Peter Brunner e il nuovo consiglio direttivo del Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige, associazione impegnata da decenni a favorire la pratica sportiva delle persone con disabilità fisiche.

Alla guida dell’associazione è stata eletta Tanja Rainer, affiancata dal vicepresidente Markus Kompatscher, che ha ricoperto la carica di presidente per 34 anni. All’incontro hanno partecipato anche i consiglieri Michael Stampfer, Christoph Depaoli, Martin Mair, Alessandro Capovilla e Claudia Schuler.

L’assessore Peter Brunner ha sottolineato l’importanza dei grandi eventi paralimpici per avvicinare il pubblico allo sport senza barriere. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani atleti che, dopo un incidente, hanno trovato nello sport una nuova opportunità e possono diventare modelli di riferimento per altri ragazzi. Brunner ha inoltre espresso apprezzamento per l’elezione della nuova presidente.

L’assessora Rosmarie Pamer ha invece evidenziato le difficoltà crescenti nel coinvolgere nuovi volontari, assicurando il sostegno della Provincia alle attività delle sei sezioni dell’associazione. «Il volontariato è un pilastro fondamentale della nostra società», ha ricordato, ribadendo l’impegno a migliorare le condizioni per favorire la partecipazione dei cittadini.