NATURNO. Il miglior Riesling d’Italia dell’annata 2024 arriva ancora una volta dalla Val Venosta. L’Azienda Castel Juval Unterortl ha conquistato per il secondo anno consecutivo il primo posto al Concorso Nazionale del Riesling, giunto alla ventesima edizione. Il suo Alto Adige Val Venosta DOC Riesling Unterortl ha superato altri 42 vini provenienti da sei regioni italiane. La premiazione si è svolta durante il Merano WineFestival.

A valutare le 43 etichette è stata una giuria di 20 esperti, tra enologi, sommelier e critici. «Siamo molto felici di constatare che l’interesse dei produttori è altissimo come sempre», ha dichiarato Magdalena Pratzner, presidente delle Giornate del Riesling di Naturno, sottolineando il ruolo ormai consolidato della manifestazione nel panorama vitivinicolo nazionale.

Sul secondo gradino del podio, a pari merito, il Riesling della Cantina Laimburg e quello piemontese dell’Azienda Massolino – Vigna Rionda. Quarta posizione condivisa per l’Abbazia di Novacella e Falkenstein. Seguono Lehengut, Jermann e Strasserhof, mentre al nono posto figurano Pratello e l’azienda trentina di Francesco Moser.

Assegnati anche i riconoscimenti regionali, conquistati da Castel Juval Unterortl per l’Alto Adige, Massolino per il Piemonte, Francesco Moser per il Trentino e Pratello per la Lombardia. Il Riesling occupa in Italia circa 1.460 ettari, di cui 300 in Lombardia, 110 in Alto Adige e 46 in Trentino. Il nuovo successo conferma la Val Venosta tra i territori di riferimento per questo vitigno.