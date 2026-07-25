BOLZANO. Dovrebbe atterrare all'aeroporto di Bolzano nel weekend tra il 7 e il 9 agosto per poi alloggiare a Villa Ausserer, a Siusi, base logistica delle Forze Armate, dove già nell'agosto 2025 trascorse un periodo di vacanza.

C'è massimo riserbo sulle ferie altoatesine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma prevale l'ottimismo. Un suo ritorno verrà confermato ufficialmente solo a ridosso per motivi di sicurezza e di riservatezza, parole d'ordine dello staff del Quirinale che ha sempre cercato di "dribblare" le domande sugli spostamenti del Capo dello Stato in Alto Adige.

Mattarella e l'Alto AdigeGià nel 2016 il capo dello Stato, insediatosi nel 2015, aveva scelto la nostra provincia per alcuni giorni di riposo in estate: soggiornò nel Centro di addestramento dei carabinieri di Vallunga, a Selva di Val Gardena, località molto amata anche da Sandro Pertini, uno dei suoi predecessori alla carica più alta dello Stato.

L'anno dopo, in compagnia di alcuni familiari, fu invece ospite a Villa Irma, a Dobbiaco, nella foresteria di una struttura dell'Aeronautica del Distaccamento militare aeroportuale Mario Pezzi. La stessa struttura lo ha accolto nel 2023 e nel 2024. La presenza di Mattarella come da tradizione avrà carattere del tutto privato. Nessun impegno ufficiale, solo passeggiate, la presenza alla messa di ferragosto, forse qualche uscita serale.

Non è escluso però che qualche turista possa incontrarlo durante un'escursione. Era stato così nel 2023. L'arrivo in Alta Pusteria quell'anno fu coperto da un assoluto riserbo istituzionale. Era diventato di dominio pubblico qualche giorno dopo, quando era stato immortalato da alcuni turisti, prima durante un'escursione al lago di Braies - una delle mete più conosciute e fotografate dell'Alto Adige - e poi ad Anterselva.

Habitué dell'Alta Pusteria fu anche l'ex presidente Giorgio Napolitano, ospite per diverse estati a Moso, frazione di Sesto, in Val Fiscalina. Per Mattarella, questo, sarebbe il sesto soggiorno estivo in Alto Adige. Due anni fa scorso trascorse una vacanza all'insegna di camminate e riposo, in compagnia della figlia Laura e del genero. A Ferragosto fu ospite dello chef stellato Norbert Niederkofler all'Ansitz Heufler, castelletto storico a Rasun. E accettò l'invito del «Comitato Gustav Mahler» per recarsi alla casetta in legno del compositore a Villabassa.

L'anno scorso Mattarella si fece vedere durante la messa con i fedeli a Castelrotto il 10 agosto, seguita dalla visita di Castel Presule insieme a Kompatscher, con il quale ci fu il consueto cordiale scambio su vari temi dell'attualità nazionale, internazionale e locale. Il 14 agosto tappa a malga Edelweiss e alla mostra fotografica di Fabian Dalpiaz allestita nel fienile, a Ferragosto la messa a Siusi con applausi e strette di mano sul sagrato della chiesa.

Visitò la chiesetta di San Valentino e quella di San Costantino.Il 5 settembre il Presidente della Repubblica tornerà poi in Alto Adige: presenzierà, assieme al suo omologo austriaco Alexander Van der Bellen, alla Giornata dell'Autonomia in programma al Kurhaus di Merano, per celebrare gli 80 anni dell'Accordo De Gasperi-Gruber.