AOSTA. Un investimento da oltre tre milioni di euro e l’obiettivo di triplicare il personale presente sul territorio. Il gruppo Hti rafforza la propria presenza in Valle d’Aosta con il nuovo Centro tecnologico operativo, inaugurato in località Les Iles, a Pollein.

La struttura sorge nei pressi del casello autostradale di Aosta Est e dispone di circa 800 metri quadrati, all’interno di un’area di proprietà complessiva di 3.500 metri quadrati. Il nuovo hub consolida la presenza di Hti, gruppo attivo soprattutto nel settore degli impianti a fune e delle tecnologie per la montagna.

«Abbiamo deciso un anno e mezzo fa di investire nel territorio valdostano e adesso questo è diventato realtà», ha spiegato il Ceo e presidente Anton Seeber, ricordando il lungo rapporto con la regione: circa 70 anni fa Leitner realizzò il suo primo impianto in Valle d’Aosta, mentre circa 35 anni fa arrivò anche un’officina meccanica di Prinoth.

Il gruppo comprende oggi diverse realtà specializzate: Leitner negli impianti funiviari, Prinoth nei battipista, Demaclenko nei sistemi per l’innevamento programmato e Troyer nel settore dell’energia idroelettrica. Per Seeber il nuovo investimento non riguarda soltanto edifici e macchinari, ma soprattutto le persone e l’occupazione, con un significativo potenziamento dell’organico locale.