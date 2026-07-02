BOLZANO. Circa 3.700 donne over 67 in Alto Adige non percepiscono alcuna pensione. Questi dati, resi pubblici da un'indagine dell'Astat derivano da un'iniziativa della consigliera provinciale del Team K, Maria Elisabeth Rieder.

Per lei, i dati ora disponibili rappresentano una base importante per ulteriori interventi politici. Sulla base di questa rilevazione, presenterà infatti al Consiglio provinciale una mozione per sostenere in particolare le donne anziane che non hanno potuto costruirsi una copertura pensionistica.

«Questi numeri purtroppo non mi sorprendono. Confermano quanto ho già evidenziato più volte: molte donne anziane hanno dedicato tutta la vita al lavoro di cura e assistenza e oggi si trovano senza una pensione propria e quindi senza una reale tutela economica per la vecchiaia. Proprio per questo mi sono impegnata affinché questi dati venissero raccolti. Ora disponiamo per la prima volta di una base statistica solida e da questi dati devono derivare conseguenze politiche concrete».

L'indagine mostra inoltre che circa 2.600 delle donne interessate vivono in nuclei familiari con un reddito annuo superiore a 13.000 euro, generalmente insieme al coniuge.

Tuttavia, per Maria Elisabeth Rieder questa lettura è insufficiente: «Non parliamo solo di reddito familiare, ma anche dell'autonomia economica delle donne. Chi non dispone di un reddito proprio si trova inevitabilmente in una condizione di maggiore dipendenza ed è più esposto al rischio di difficoltà economiche in età avanzata, ad esempio in caso di separazione o di decesso del partner».