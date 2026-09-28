RENON. Cinque giorni dopo l’incendio che ha distrutto il fienile del Voglhauserhof di Longostagno, Tobias Unterhofer è ancora disperso. Del titolare del maso, 43 anni, non si hanno notizie dalla notte di mercoledì 23 settembre, quando le fiamme hanno devastato la struttura e ucciso circa tremila galline.

A parlare per la famiglia è l’avvocato Ernest Cuccarollo. «La sorella e i genitori di Unterhofer credono che quella notte abbia cercato di salvare i suoi animali», riferisce il legale. Ma i familiari non perdono la speranza: «Resta viva la possibilità che si sia allontanato e venga ritrovato in vita».

Le ricerche di Unterhofer erano state sospese sabato, dopo giorni di controlli nella zona del maso e nel territorio circostante. L’avvocato Cuccarollo assicura che riprenderanno. Per la famiglia sono giorni di attesa, mentre resta ancora senza risposta la domanda su che cosa sia accaduto al 43enne durante l’incendio.

Proseguono intanto le indagini per accertare le cause del rogo, divampato poco dopo l’una di notte. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto accaduto al Voglhauserhof nelle ore in cui il fuoco si è propagato nel fienile. Al momento non sono emersi elementi che consentano di stabilire dove si trovi Tobias Unterhofer.