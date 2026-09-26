RENON. Sono state sospese nel primo pomeriggio di sabato 26 settembre, senza esito, le ricerche di Tobias Unterhofer, 43 anni, nella zona di Longostagno, sul Renon. L’operazione era partita dopo l’incendio che ha interessato il maso Voglhauser. Le autorità competenti valuteranno se dare seguito alle ricerche.

L’allarme è scattato alle 6.25. Da quel momento le squadre hanno perlustrato l’area attorno al maso e il territorio circostante. Nel corso della mattinata il dispositivo di ricerca si è ampliato fino a coinvolgere circa 200 operatori di diverse organizzazioni di soccorso.

Alle operazioni hanno preso parte anche Aiut Alpin e l’elicottero della Guardia di Finanza. Dall’alto sono stati utilizzati inoltre i droni, mentre sul terreno hanno lavorato le unità cinofile. La direzione dell’intervento era in capo ai vigili del fuoco del Renon.

Nel primo pomeriggio è arrivata la decisione di interrompere le ricerche: di Tobias Unterhofer non è stata trovata traccia. Restano da chiarire le circostanze dell’incendio. Spetterà alle autorità stabilire se e quando organizzare una nuova battuta nella zona di Longostagno.