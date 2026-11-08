PASSO ROMBO. Un incendio è divampato nella serata di domenica 8 novembre al Passo Rombo, al confine tra Alto Adige e Austria. Le fiamme hanno interessato l’edificio dell’ex caserma della Guardia di Finanza, oggi di proprietà privata, situato poco sotto la cima del valico alpino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Corvara in Passiria (Rabenstein) e di Moso in Passiria, insieme ai colleghi di Gurgl, sul versante austriaco. Un intervento congiunto per fronteggiare il rogo in una zona di alta montagna.

Le operazioni di spegnimento sono in corso nella serata di domenica. Le squadre sono impegnate nel contenimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’edificio interessato dall’incendio.

Al momento non sono disponibili informazioni sull’origine del rogo, sull’entità dei danni o sull’eventuale presenza di persone all’interno della struttura. Ulteriori dettagli potranno emergere al termine dell’intervento dei soccorritori.