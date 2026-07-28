VADENA. Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 28 luglio, alla discarica Ischia Frizzi di Vadena, provocando un'imponente colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza e da diversi comuni dell'area. Le immagini del rogo hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l'attenzione di numerosi cittadini, mentre sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'impianto.

L'incendio ha interessato un'area della discarica destinata allo stoccaggio dei rifiuti. Per diversi minuti la colonna di fumo è risultata particolarmente intensa e ben visibile anche dall'autostrada del Brennero e dai centri abitati vicini, suscitando preoccupazione tra i residenti. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ad altre zone dell'impianto.

Secondo quanto riferito da Eco Center, si è trattato di un episodio di autocombustione di rifiuti ingombranti triturati. Dalla società che gestisce l'impianto arriva anche un messaggio rassicurante per la popolazione: «Non servono allerte». Con il passare dei minuti, infatti, la situazione è progressivamente migliorata e la densa colonna di fumo si è notevolmente ridotta, fino a quasi scomparire.

Le cause dell'autocombustione saranno comunque oggetto di ulteriori verifiche. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di bonifica e raffreddamento del materiale coinvolto, per evitare eventuali riprese dell'incendio. L'intervento è ancora in corso, ma al momento la situazione risulta sotto controllo.