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TRENTO. L'indagine Romeo, che nel dicembre 2024 fece emergere un intreccio tra affari e politica, si avvia verso il processo.
I pubblici ministeri Federica Iovene e Alessandro Clemente hanno chiesto il giudizio per 37 persone. L'udienza preliminare è stata fissata il 23 ottobre.
La procura ha confermato l'associazione a delinquere per il magnate austriaco René Benko, per il commercialista altoatesino Heinz Peter Hager, per l'imprenditore trentino Paolo Signoretti, per l'ex senatore Vittorio Fravezzi, per l'ex sindaca di Riva del Garda Cristina Santi, per gli architetti altoatesini Andrea Saccani e Fabio Rossa, per la funzionaria del Comune di Bolzano Daniela Eisenstecken, per il consulente bolzanino Lorenzo Barzon.
La maxi operazione portò all'esecuzione di 77 perquisizioni e nove misure di custodia cautelare.