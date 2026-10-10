BOLZANO. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Trento contro la revoca della sospensione di Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. La notizia è riportata dal quotidiano Dolomiten.

Il dirigente era stato sospeso per un anno a maggio nell'ambito dell'inchiesta Carbone delle Alpi, ma il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento a giugno. La Suprema Corte ha ora confermato quella decisione.

L'indagine, avviata nel 2022 dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Trento, riguarda un presunto traffico illecito di rifiuti provenienti dagli impianti di teleriscaldamento, tra cui le ceneri della centrale di Lasa, che sarebbero state utilizzate per produrre carbonella e fertilizzanti.