BELLAMONTE. Intervento dei vigili del fuoco volontari di Predazzo nella mattinata di oggi, 16 luglio, a Bellamonte, dove un'auto è uscita di strada finendo su un pendio erboso in forte pendenza e rimanendo in una posizione instabile.

L'allarme è scattato alle 9.30 in via de Val. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e assistere nelle operazioni di recupero effettuate con un camion dotato di gru di un'azienda privata.

Nell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza di Trentino Emergenza per prestare le prime cure e provvedere all'assistenza sanitaria.

Presenti anche la polizia locale e i carabinieri della stazione di Predazzo, che hanno eseguito i rilievi e gestito le operazioni durante il recupero del mezzo.