MERANO. Un uomo di 60 anni, residente a Merano, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera, mercoledì 14 ottobre, intorno alle 21.30, all’entrata dell’abitato di Marlengo. Il sessantenne ha perso il controllo del proprio ciclomotore, finendo contro un'isola spartitraffico e venendo sbalzato dal mezzo.

Durante la caduta, l'uomo ha perso anche il casco. Si sospetta che non fosse stato correttamente allacciato, una circostanza ancora da chiarire.

Sul posto è intervenuto il personale della Croce Bianca, che ha prestato i primi soccorsi al ferito e lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

A causa dell'incidente e delle operazioni di soccorso, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.