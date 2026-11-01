MULES. Un furgone e un escavatore si sono scontrati all’interno del cantiere della galleria di base del Brennero a Mules. Nell’urto il conducente del mezzo più leggero è rimasto incastrato tra le lamiere e ha riportato ferite alle gambe. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Bolzano.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nell’area del cantiere Bbt, nel territorio comunale di Campo di Trens. L’impatto ha deformato la parte anteriore del furgone, al punto che per estrarre l’uomo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

A prestare la prima assistenza al ferito è stato il servizio di emergenza interno al cantiere. Poco dopo sono giunti i vigili del fuoco volontari di Mules, che hanno liberato il conducente e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti anche la Croce Bianca e i carabinieri di Campo di Trens, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire come sia avvenuta la collisione tra i due mezzi nel cantiere ferroviario.