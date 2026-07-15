BOLZANO. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 15 luglio, all'interno della galleria del Virgolo, dove due furgoni si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

A seguito dell'impatto, uno dei due mezzi si è ribaltato, rimanendo poggiato su un fianco. Per rimetterlo sulle ruote è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco permanenti di Bolzano, che hanno provveduto a raddrizzare il veicolo e a mettere in sicurezza l'area.



La galleria del Virgolo è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, con la circolazione deviata sulla viabilità cittadina.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa, che hanno prestato assistenza ai feriti, mentre i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Bolzano. Le operazioni hanno provocato rallentamenti alla circolazione nella zona.