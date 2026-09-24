FRASSINETO. Una donna di 75 anni ha perso la vita attorno alle 16 di oggi, giovedì 24 settembre, in una stalla a Frassineto, frazione di Meltina. La vittima era impegnata in lavori nella struttura quando si è verificato l’incidente. Dalle prime verifiche compiute dai carabinieri e dai sanitari, la donna sarebbe caduta dopo essere stata colta da un malore

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dell’eliambulanza Pelikan 1 e di un’ambulanza della Croce Bianca della Valle dell’Adige. Nella stalla sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la donna, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è stata attivata anche l’assistenza spirituale. Restano da accertare le circostanze dell’incidente e la natura dei lavori che la donna stava svolgendo. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla vittima.