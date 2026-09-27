VADENA. Un tamponamento che ha coinvolto sei veicoli ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo l’A22 del Brennero nel primo pomeriggio di domenica 27 settembre. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.45, al chilometro 95, in direzione nord.

Il bilancio è di due persone lievemente ferite, assistite dai sanitari della Croce Bianca della Bassa Atesina e successivamente trasportate all’ospedale di Bolzano per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco professionisti di Bolzano, i volontari di Egna e la Polizia stradale. Per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata, inizialmente il traffico è stato fatto transitare soltanto sulla corsia d’emergenza. Successivamente è stata riaperta anche una corsia, mentre quella di sorpasso è rimasta chiusa per le operazioni di pulizia.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità: si è formata una coda di circa quattro chilometri, con tempi di percorrenza aumentati fino a 45 minuti tra San Michele all’Adige e Bolzano Sud.