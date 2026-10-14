LANA.

LANA. Una donna di 53 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 15.45 sulla superstrada MeBo, sulla carreggiata in direzione sud, dopo l’ingresso di Lana-Postal, nei pressi dell’impianto di ghiaia.

Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro sono state coinvolte due auto. La donna è rimasta intrappolata in uno dei veicoli ed è stata successivamente liberata dai soccorritori. Ha riportato ferite giudicate di media gravità.

La carreggiata della MeBo in direzione sud è stata chiusa per consentire l’intervento dei servizi di emergenza. La zona dell’incidente è stata poi sgomberata. Sul posto il medico d’emergenza, l’ambulanza, i vigili del fuoco volontari Lana, Merano, Marlengo e Gargazzone. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale.

Persistono tuttavia disagi alla circolazione. Per il tragitto tra Lagundo e Lana-Postal sono segnalati circa 25 minuti in più rispetto ai normali tempi di percorrenza.